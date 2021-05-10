وزير المالية يستقبل سفير روسيا الاتحادية بالجزائر

استقبل وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن هذا الثلاثاء بمقر دائرته الوزارية سفير روسيا الاتحادية بالجزائر إيغور بلييف. حسب ما أفاد به بيان لوزارة المالية.

وأوضح المصدر أن الجانبين تطرقا بهذه المناسبة إلى وضع التعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها .حيث أعرب الطرفان عن ارتياحهما للتطور الإيجابي للتعاون الثنائي في السنوات الأخيرة ، ودعيا إلى زيادة تعزيز التجارة بينهما وتنمية الاستثمار وتوسيع مجالاته.

وأكد وزير المالية التزام الجزائر بتعزيز وتنويع علاقات التعاون الاقتصادي والمالي مع روسيا. ولتحقيق ذلك، تمت مناقشة مسألة الدورة القادمة للجنة المختلطة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، والتي من المقرر عقدها في الجزائر العاصمة، وتم اقتراح مواعيد في هذا الصدد.

شدد وزير المالية على ضرورة المتابعة المعززة للاستنتاجات التي تم التوصل إليها خلال الدورات السابقة وضرورة وضع جدول زمني لتنفيذها.

واعتُبر أن الاجتماع القادم يشكل فرصة لإعادة تأكيد إرادة البلدين للمضي قدمًا في شراكتهما الإستراتيجية من خلال تعزيز الأطر القانونية والتعاقدية الثنائية واستكشاف إمكانيات شراكة جديدة بينهما.

ورغبة من الطرفين في إضفاء طابع عملي على علاقتهما ،تم الاتفاق على زيادة اللقاءات بين رجال أعمال كلا البلدين بهدف استكشاف فرص الاستثمار في مختلف قطاعات.