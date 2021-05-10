كأس الرابطة : قرعة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي يوم 17 ماي

تجرى عملية القرعة الخاصة بالدورين ربع النهائي ونصف النهائي لكأس الرابطة لكرة القدم يوم الاثنين 17 ماي (سا 00ر11) بمقر الاتحادية الجزائرية (فاف) حسبما أوردته هذا الاثنين الرابطة المحترفة على موقعها الرسمي .

وعرف الدور ثمن النهائي, الذي قسم الى مرحلتين, مفاجآت عدة, من خلال إقصاء فريق شباب بلوزداد, وهو آخر فريق يتوج باللقب سنة 2000, وفاق سطيف ومولودية الجزائر على يد الجار اتحاد العاصمة.

وعلى غرار اتحاد الجزائر, ضمنت سبعة أندية أخرى تأهلها الى ربع النهائي, ويتعلق الأمر بشبيبة الساورة, وداد تلمسان, شبيبة القبائل, مولودية وهران, اتحاد بسكرة, نجم مقرة وأولمبي المدية.

جدير بالذكر أن هذه المنافسة, المخصصة فقط لأندية الرابطة الأولى المحترفة, تم إعادة بعثها هذا الموسم خلفا لكأس الجزائر الملغاة بسبب الرزنامة الكثيفة اثر تفشي جائحة كورونا.