شيتور يشدد على دور المجتمع المدني في التحسيس بالانتقال الطاقوي

شدد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، على الدور "الهام" للجمعيات في تحسيس المواطنين حول ضرورة الانتقال الطاقوي في الجزائر.

و في كلمة له خلال اختتام اشغال اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة مع ممثلي مختلف الجمعيات تحت شعار "المجتمع المدني: طرف فعال في النموذج الطاقوي"، اكد السيد شيتور وجود "امكانيات كبيرة" في اطار التعاون بين الجمعيات و دائرته الوزارية، معربا عن استعداده لمرافقتهم في حدود الوسائل التي يمتلكها.

و في هذا الصدد، دعا الوزير الجمعيات الى ضرورة لعب دور الوسيط مع المواطنين لشرح استراتيجية البلد لافاق 2030 في مجال الانتقال الطاقوي، مضيفا في هذا الصدد ان الجمعيات ستكون على علم بخصوص كل اعمال الوزارة من خلال دعوتهم الى انتقاد كل ما يمكن تحسينه.

و بالمقابل، ستعمل الوزارة على تسهيل الامور بالنسبة لهم بغية مساعدتهم في تعليم المواطنين مفاهيم الاقتصاد الطاقوي و الخروج من التبعية للطاقات الاحفورية، مشددا على ضرورة بلوغ مستوى من النضج و الذي يكتسب ابتداء من المدرسة.

كما اشار السيد شيتور الى ضرورة ايصال الرسالة للمواطنين بخصوص حتمية الانتقال الطاقوي مع تحسيسهم بكل شفافية حول رهانات المستقبل.

و في اطار اقتصاد الطاقات، شدد الوزير على أهمية حماية العائلات المحتاجة من خلال ضمان ربط بالطاقة من دون تبذير و جعل العائلات الميسورة تدفع ثمن الاستهلاك المفرط للطاقة بالأسعار الحقيقية.

و في هذا الصدد، تطرق السيد شيتور الى فرصة خلق بطاقة الوقود من اجل دعم جزء فقط من الوقود المستهلك او استحداث "قسيمة خضراء".

و بهدف تشجيع السيارات الكهربائية، اشار الوزير الى "الجهود" التي يجب على الدولة بذلها بخصوص الضرائب و كذا المحادثات الجارية مع متعامل ببجاية الدي يقوم بتصنيع محطات الشحن بالاضافة الى العمل الذي يجب القيام به مع نفطال بهدف ترسيخ ثقافة السيارات الكهربائية لدى الجزائريين بصفة تدريجية.

و من جهتهم، تطرق ممثلو الجمعيات بعض العراقيل لا سيما الادارية، مع تقديم اقتراحات بهدف تشجيع الانتقال الطاقوي و اعطائهم المزيد من الحجج من اجل ايصال الرسالة الى المجتمع المدني.