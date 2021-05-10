انتخاب فوزية مباركي رئيسة للجنة الخبراء الدولية لمكافحة الإجرام السيبراني

انتخبت سفيرة الجزائر بفيينا، فوزية مباركي، هذا الاثنين، رئيسة للجنة الخبراء الحكومية الدولية المكلفة بوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية.

في بيان لوزارة الخارجية، أفاد المدير العام للاتصال والإعلام والتوثيق، السفير نور الدين سيدي عابد، أنّ انتخاب فوزية مباركي حُظي بدعم واسع من طرف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وأتى انتخاب مباركي سنتان بعد موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار لصياغة معاهدة دولية جديدة لمكافحة جرائم الإنترنت "الجريمة السيبرانية".

ومن شأن انتخاب الدبلوماسية الجزائرية فوزية مباركي أن يشكّل دفعة قوية لمسار مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية".

ووضع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مكافحة الإجرام الإلكتروني ضمن أولويات الجزائر الجديدة، وشدّد في تصريحاته عند أكثر مناسبة على ضرورة تمتين "المناعة المجتمعية" لمواجهة التهديدات.

وتعدّ الجريمة الالكترونية أحد أشكال الاجرام التي تتعدد فيه المراحل وتكثر فيه الفواعل وتزداد فيه المخاطر والتهديدات ما "يستلزم تمتين المناعة المجتمعية القائمة على القيم المشتركة والهوية الجامعة والولاء المطلق للدولة".

وشكّلت الثورة التكنولوجية والانفتاح على العالم نوعًا من "الهشاشة الأمنية" لدى الدول خاصة ما تعلق بتأمين المؤسسات الاستراتيجية والحساسة وحماية المصالح الاقتصادية للأفراد والمؤسسات والدول، حيث يؤدي الاستخدام الاجرامي للفضاء السيبراني من طرف الجماعات المتطرفة الى تهديد المجتمع من خلال نشر الافكار الدخيلة والترويج للسلوكيات المنحرفة، كما يستخدم من طرف الجماعات الإرهابية للترويج لعملياتها الاجرامية بما يمس بأمن الأوطان.

ويستخدم الفضاء السيبراني في الجيوبوليتيك في إطار حروب الجيلين الرابع والخامس في إطار صناعة السياسات لضرب استقرار الدول عن طريق نشر الأخبار الكاذبة والتعبئة والتجنيد ضد الأنظمة السياسية بهدف احداث تحولات لخدمة مصالح خارجية.

وبمنظور الخبراء، تستدعي مكافحة الجريمة الالكترونية "تطوير استراتيجية دولية لليقظة الشاملة" ضد هذه الجرائم التي تزداد تهديدا وانتشارا من خلال وضع الاطر القانونية والاجراءات التنظيمية وسن التشريعات إلى جانب التحسيس ورفع جودة أداء المتدخلين (القضاء والأمن) من خلال التكوين.

بوقدوم يهنئ

حرص وزير الخارجية صبري بوقدوم في تغريدة بمنصة التواصل (تويتر)، على تهنئة سفيرة الجزائر بفيينا فوزية مباركي على انتخابها من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كرئيسة للجنة الخبراء الحكومية الدولية المكلفة بوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية.

ونوّه بيان الخارجية، إلى أنّ بوقدوم بعث برسائل شكر إلى رئيس لجنة الاتحاد الافريقي ونظرائه الأفارقة نظير دعمهم الواسع لترشّح ممثلة الجزائر.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية – رابح هوادف