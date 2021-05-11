الجولة 21: مولودية وهران في مهمة صعبة أمام شبيبة القبائل

ستسعى مولودية وهران إلى مواصلة سلسلة نتائجها بدون انهزام، خلال تنقلها الصعب هذا الثلاثاء على الساعة 22:30، لملعب أول نوفمبر بتيزي وزو لملاقاة شبيبة القبائل، في لقاء مقدم عن الجولة ال21 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وستكون تشكيلة "الحمراوة" التي لم تذق طعم الهزيمة منذ عشر مباريات والتي تحتل المركز الثالث في الترتيب العام، رفقة شباب بلوزداد بمجموع 36 نقطة لكل منهما، منافسا عنيدا لشبيبة القبائل.

وتجمع هذه المباراة فريقين تمكنا من التأهل للدور ربع النهائي لكأس الرابطة التي أعيد بعثها لتعويض منافسة كأس الجزائر، الملغاة هذا الموسم بسبب الرزنامة المكثفة الناتجة عن تفشي فيروس كوفيد 19.

فإذا كان فريق "الكناري" قد نجح بميدانه في إزاحة نصر حسين داي، فإن المولودية انتزعت منذ أسبوع تأشيرتها على ميدان سريع غليزان.

وتم تقديم هذا اللقاء الذي كان مبرمجا ليوم 15 أو 16 ماي الجاري، قصد تمكين شبيبة القبائل من التحضير لمباراتها أمام النادي الصفاقسي التونسي في ذهاب الدور ربع النهائي لكأس الكونفدرالية الافريقية المقررة يوم الأحد المقبل على الساعة الخامسة مساء، بملعب "الطيب المهيري" بصفاقس، قبل أن تخوض مباراة الإياب يوم 23 ماي الجاري على الساعة الخامسة مساء بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو.

وستتواصل الجولة ال21 للبطولة يومي 15 و 16 ماي الجاري، مبتورة من مباراتي أولمبي المدية - مولودية الجزائر وشبيبة سكيكدة - شباب بلوزداد، بسبب مشاركة الناديين العاصميين في الدور ربع النهائي لرابطة الأبطال الإفريقية.