"إيتوزا" تسطر برنامج خاص لنقل المواطنين في مدينة الجزائر وضواحيها خلال عيد الفطر

سطرت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها (ايتوزا) برنامجا خاصا لتسهيل تنقلات المواطنين ما بين أحياء و بلديات العاصمة خلال أيام عيد الفطر، حسبما أفاد به هذا الثلاثاء بيان للمؤسسة.

وجاء في بيان المؤسسة "بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك سطرت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها (ايتوزا) برنامجا خاصا لتسهيل تنقلات المواطنين ما بين أحياء وبلديات العاصمة حيث ستوفر المؤسسة في اليوم الاول 128 حافلة موزعة على 118 خط".

كما اضاف نفس المصدر، ان المؤسسة ستوفر في اليوم الثاني من العيد 223 حافلة لتغطية 118 خط.

اما بالنسبة لساعات العمل، اوضحت المؤسسة ان بداية الخدمة ستكون على الساعة 6سا45 صباحا إلى غاية 19سا00 مساء بمعدل رحلات من 30 إلى 50 دقيقة، وفق لذات البيان.