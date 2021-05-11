الهباش للإذاعة: على العالم التحرك من أجل الضغط على الكيان الصهيوني لوقف عدوانه على الشعب الفلسطيني

دعا مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، محمود الهباش، للتحرك العاجل للضغط على الكيان الصهيوني لوقف عدوانه الهمجي على الشعب الفلسطيني.

وقال الهباش، في تصريح لبرنامج "زوايا الأحداث" للقناة الإذاعيةالأولى هذا الثلاثاء :" أوجه نداءً للعالم العربي والإسلامي الرسمي والشعبي من أجل التحرك العاجل للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها الهمجي على المدنيين. على العالم العربي الرسمي أن يستثمر علاقاته الدبلوماسية مع كل العالم للضغط على إسرائيل من أجل وقف عدوانها على الشعب الفلسطيني.

واضاف " أما على المستوى الشعبي فنتمنى أن نرى كل شوارع العالم الإسلامي تعج بالمواطنين يساندون الشعب الفلسطيني ولو معنويا.أما العالم الحر والمجتمع الدولي فالخطر يداهمه هو الآن إذا لم يتحرك ووقف يد إسرائيل عن الشعب الفلسطيني ومقدساته".

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية