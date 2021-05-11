نفط: سعر خام برنت يقارب من 68 دولارا للبرميل

تراجعت أسعار النفط الخام في التعاملات المبكرة, هذا الثلاثاء, مدفوعة بآمال قرب حل أزمة شركة "كولونيال بايبلاين" المشغلة لأكبر خط أنابيب نقل الوقود في الولايات المتحدة, بعد ما علقت عملياتها في كافة مناطق نشاطها بالساحل الشرقي للولايات المتحدة, اثر تعرض بعض أنظمتها إلى هجوم الكتروني الجمعة الماضية.

وفي بيان لها فجر الثلاثاء, قالت "كولونيال بايبلاين", إنها تأمل استئناف عمليات إمدادات الوقود في مناطق امتيازها, بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

و في صباح اليوم, نزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم جويلية الى 67,99 دولارا للبرميل بلندن, متراجعة بنسبة 0,48 بالمائة مقارنة مع الجلسة السابقة.

كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم جوان إلى 64,58 دولارا للبرميل أي بنسبة 0,77 بالمائة.

وتترقب أسواق النفط خلال وقت لاحق اليوم, صدور التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك الذي يرصد تطورات الطلب العالمي على الخام, الشهر الماضي, وتوقعات 2021.