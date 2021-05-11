توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية و تدمير 3 مخابئ للإرهابيين خلال الخمسة أيام الأخيرة

أوقفت وحدات الجيش الوطني الشعبي, في الفترة ما بين 6 و 10 ماي الجاري, خمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بوهران, مع كشف و تدمير ثلاثة مخابئ للإرهابيين, حسب ما أفادت به, الثلاثاء, الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي.

ففي إطار مكافحة الإرهاب, "تم توقيف 05 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بوهران وكشف وتدمير 03 مخابئ للإرهابيين وقنبلتين 02 تقليديتي الصنع بكل من المدية وعين الدفلى وبومرداس".

و"خلال عمليات بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي بكل من أدرار وعين قزام, كشفت وضبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي ثلاثة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف و05 مخازن ذخيرة بالإضافة إلى بندقية رشاشة من نوع FMPK مع 33 سلسلة ذخيرة و2678 طلقة من مختلف العيارات وأغراض أخرى".

وعلى صعيد آخر يتعلق بمحاربة الجريمة المنظمة و"مواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى القضاء على آفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا, أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي, بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن, 18 تاجر مخدرات".

كما "حجزت خلال عمليات متفرقة عبر مختلف النواحي العسكرية, 05 قناطير و52,5 كيلوغرام من الكيف المعالج حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب", يضيف المصدر ذاته.

وفي هذا الصدد, "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحراس الحدود بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة, 09 تجار مخدرات وضبطت 05 قناطير و47,5 كيلوغرام من الكيف المعالج, في حين تم توقيف 09 تجار مخدرات آخرين وحجز 05 كيلوغرام من نفس المادة بالإضافة إلى 5471 قرص مهلوس في عمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى".

ومن جهة أخرى, "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار وجانت, 245 شخصا وحجزت 28 مركبة و120 مولدا كهربائيا و55 مطرقة ضغط ومعدات تفجير وكذا تجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب, بالإضافة إلى 1013 كيس من خليط خام الذهب والحجارة".

كما تم "توقيف 08 أشخاص وضبط 03 بنادق صيد و05 قناطير من مادة التبغ و53436 وحدة من الألعاب النارية خلال عمليات منفصلة نفذت بكل من الوادي وورقلة وسطيف وأدرار والمدية والمسيلة".

كما "أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر بـ 74767 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وبرج باجي مختار".

وفي سياق آخري "أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ 172 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من الشلف وتيبازة والجزائر العاصمة ووهران ومستغانم وعين تموشنت وعنابة, فيما تم توقيف 41 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من أدرار وبشار وتلمسان وجانت وتبسة".

وذكر المصدر ذاته بأن تنفيذ وحدات و مفارز للجيش الوطني الشعبي لهذه العمليات يندرج في إطار ''مهامها النبيلة في الدفاع عن التراب الوطني وتأمينه ضد مختلف التهديدات''ي وهي العمليات التي تأتي لـ"تؤكد التزام قواتنا المسلحة بالحفاظ على الأمن والسكينة ببلادنا'', وفقا لما تضمنه المصدر ذاته.