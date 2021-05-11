الحكومة تدرس 4 مشاريع مراسيم تنفيذية تخص توزيع و تسويق الكتاب

قدمت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة ، هذا الثلاثاء خلال اجتماع للحكومة برئاسة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، عرضا حول أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بتوزيع و تسويق الكتاب، حسب بيان لمصالح الوزير الاول .

استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة الثقافة والفنون حول أربعة (04) مشاريع مراسيم تنفيذية تحدد: كيفيات توزيع الطلب العمومي للكتاب، و دعم الدولة إيصال الكتب بنفس السعر الموحد إلى المناطق البعيدة، و منح الترخيص المسبق المتعلق بتنظيم التظاهرات حول الكتاب الموجه للجمهور، و شروط وكيفيات منح علامة الجودة لدور نشر الكتاب ومكتبات بيع الكتب وكذا النتائج المترتبة عليها وكذا سحبها.

يحدد مشروع النص الأول كيفيات توزيع الطلب العمومي للكتاب بهدف وضع إطار تنظيمي لاقتناء الكتب عند الطلب أو لحساب هيئة أو مؤسسة عمومية أو جماعة محلية.

ويحدد مشروع النص الثاني كيفيات دعم الدولة إيصال الكتب من أجل تكريس مبدأ السعر الموحد للكتاب عبر كامل التراب الوطني، من خلال تكفل الدولة بتكاليف توزيع الكتاب إلى المناطق البعيدة.

أما مشروع النص الثالث فيحدد كيفيات منح الترخيص المسبق المتعلق بتنظيم التظاهرات حول الكتاب الموجه للجمهور.

وأخيرا، يحدد مشروع المرسوم التنفيذي الرابع شروط وكيفيات منح علامة الجودة لدور نشر الكتاب ومكتبات بيع الكتب وكذا النتائج المترتبة عليها وكذا سحبها، حيث ينشأ علامة الجودة على شكل خاتم مهني، يمنح لفائدة دور نشر الكتاب والمكتبات بقرار من الوزير المكلف بالثقافة وعلى أساس مجموعة من شروط التأهيل.

و تناولت الحكومة، حسب ذات البيان، خلال هذا الاجتماع ستة مشاريع مراسيم تنفيذية اخرى تخص قطاعات المالية, الطاقة, البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتجارة.