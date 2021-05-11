الرئيس تبون يتلقى التهاني بحلول عيد الفطر المبارك من نظيره التركي وأمير دولة قطر

تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، هذا الثلاثاء، مكالمة هاتفية من نظيره التركي، السيد رجب طيب أردوغان، هنأه فيها بحلول عيد الفطر المبارك وتمنى له وللشعب الجزائري "مزيدا من التقدم والرفاهية"، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان : "تلقى اليوم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من أخيه رئيس الجمهورية التركية، السيد رجب طيب أردوغان، هنأه فيها بحلول عيد الفطر المبارك وتمنى له وللشعب الجزائري مزيدا من التقدم والرفاهية".

وبدوره، "بادله السيد الرئيس، بذات المناسبة، تهانيه الخالصة له وللشعب التركي الشقيق".

وقد تبادل الرئيسان - يضيف البيان - "الآراء حول تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تطابقت وجهتا النظر حول ضرورة وقف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني الأعزل ومقدساته".

وكان الاتصال الهاتفي "فرصة استعرض فيه رئيس الجمهورية ونظيره التركي الوضع في ليبيا على ضوء المعطيات الجديدة والآفاق، واتفقا على لقاء مقبل لتفادي أي انزلاقات قد تنسف المكاسب المحققة".

ودفعا للعلاقات الثنائية وترقيتها في شتى المجالات، أكد الرئيسان على "ضرورة تفعيل اللجنة العليا المشتركة للتعاون في أقرب وقت بما يخدم مصالح البلدين".

كما تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الثلاثاء، مكالمة هاتفية من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هنأه فيها بحلول عيد الفطر المبارك، متمنيا له وللشعب الجزائري الرفاه والازدهار، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان : "تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم، مكالمة هاتفية من أخيه سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هنأه فيها بحلول عيد الفطر المبارك، متمنيا له وللشعب الجزائري كل الرفاه والازدهار".

من جانبه "بادل السيد الرئيس أمير دولة قطر التهاني بعيد الفطر المبارك، معربا له عن تمنياته له وللشعب القطري الشقيق بدوام الخير والهناء"، وفق ذات المصدر.