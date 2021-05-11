الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون

11/05/2021 - 20:16

تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الثلاثاء ، مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي، السيد إيمانويل ماكرون، تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية والاتفاق على تحيين لقاء اللجنة الوزارية المشتركة عالية المستوى، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في بيان الرئاسة: "تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم، مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية الفرنسية، السيد إيمانويل ماكرون.

وكانت المكالمة فرصة لفحص العلاقات الثنائية والاتفاق على تحيين لقاء اللجنة الوزارية المشتركة عالية المستوى".

كما تبادل الرئيسان --يضيف المصدر ذاته -- "الآراء حول المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في منطقة الساحل، لا سيما في التشاد، النيجر ومالي، وما يجدر القيام به لمساعدة دول الساحل في الاستقرار".

وبخصوص الوضع في ليبيا، تم الاتفاق بين الرئيسين على "دعم مسار التسوية في هذا البلد الشقيق بما فيها تقديم المساعدة للحكومة الجديدة من أجل تنظيم الانتخابات في أحسن الظروف".

وسوم:

الجزائر, سياسة

طالع ايضاً

الرئيس تبون يتلقى التهاني بحلول عيد الفطر المبارك من نظيره التركي وأمير دولة قطر
النص الكامل لرسالة رئيس الجمهورية بمناسبة إحياء اليوم الوطني للذاكرة
﻿الرئيس تبون: جودة العلاقات مع فرنسا مرتبطة بمعالجة ملف الذاكرة
الرئيس تبــون: استحقاقات جوان ستعزز مسيرة التجديد الوطني