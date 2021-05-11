تتويج مانشستر سيتي الذي يلعبه له الجزائري محرز بطلا للدوري الإنجليزي

توج مانشستر سيتي الذي يلعب له الدولي الجزائري رياض محرز، بطلا للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم وذلك بعد خسارة وصيفه مانشستر يونايتد على أرضه أمام ليستر سيتي (1-2) في المباراة التي جمعتهما ،اليوم الثلاثاء، في افتتاح الجولة 36.

و يملك مانشستر سيتي 80 نقطة مقابل 70 ليونايتد قبل 3 جولات على نهاية الموسم الحالي.وهي المرة الثالثة التي يتوج فيها سيتي بطلا في المواسم الأربعة الاخيرة.

وكان سيتي توج أيضا بطلا لكأس رابطة الاندية الانجليزية المحترفة بفوزه على توتنهام 1-0 في المباراة النهائية الشهر الماضي، ويملك فرصة إحراز الثلاثية في حال تتويجه بطلا لاوروبا للمرة الاولى في تاريخه حيث يلتقي مواطنه تشلسي في النهائي المقرر في 29 الحالي.