محروقات: الحكومة تدرس مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بالنقل بواسطة الأنابيب

درست الحكومة، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعها المنعقد بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، برئاسة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان إجراءات الحصول على رخص إنجاز نظام النقل بواسطة الأنابيب، وإجراءات الحصول على رخص إنجاز هياكل نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب.

وأوضحت مصالح الوزير الاول في بيان لها،أن مشروع المرسوم التنفيذي الأول يحدد إجراءات الحصول على رخص إنجاز نظام النقل بواسطة الأنابيب، أما الثاني فيحدد إجراءات الحصول على رخص إنجاز هياكل نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب.

ويتناول هذان المشروعان المبادئ المطبقة إلى غاية اليوم والمنصوص عليها في أحكام النصوص التنظيمية، مع إضفاء تحسينات على الإجراءات الحالية مع مراعاة الخبرة الـمكتسبة في مجال تسيير الجوانب المتعلقة بإنجاز أنظمة نقل المحروقات والمنتجات النفطية بواسطة الأنابيب، يضيف نفس المصدر.