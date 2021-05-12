نفط : ارتفاع سعر خام برنت إلى 86ر68 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد انخفاض في مخزونات الخام الأمريكية عزز توقعات أوبك لزيادة الطلب, في حين تنتظر السوق تطورات جديدة بشأن توقف منظومة كولونيال بايبلاين لخطوط الأنابيب بالولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 06سا46 بتوقيت غرينتش, ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا أو 45ر0% إلى 86ر68 دولار للبرميل, وذلك بعد ارتفاع 23 سنتا أمس.

كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 29 سنتا بما يعادل 44ر0% إلى 57ر65 دولار للبرميل بعد أن ربحت 36 سنتا أمس الثلاثاء.