حوادث المرور تحصد أرواح 41 شخصا في ظرف أسبوع

لقي 41 شخصا حتفهم و جرح 1274 آخرين خلال الأسبوع الأخير في حوادث المرور عبر طرقات الوطن, حسب ما افاده به, اليوم الأربعاء, بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

و في حصيلتها الأسبوعية الممتدة ما بين 02 الى 08 مايو الجاري، سجلت ذات المصالح أثقل حصيلة في ولاية الجلفة بوفاة 06 أشخاص و جرح 37 آخرين تم إسعافهم و تحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثر 27 حوادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1067 تدخلا سمحت بإخـــماد 530 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة.

و في مجال العمليات المختلفة قامت هذه الوحدات بـ 6170 تدخـل فـي نفس الفترة لتغطية 5338 عملية إسعاف و إنقاذ الأشخاص في خطر، يضيف المصدر.

أما فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 470 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر ولايات الوطن، تحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي, بالإضافة إلى القيام بـ 333 عملية تعقيم عامة عبر التراب الوطني مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.