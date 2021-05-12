البطولة الإفريقية لألعاب القوى : تأجيل موعد الجزائر إلى تاريخ لاحق

تقرر تأجيل البطولة الإفريقية لألعاب القوى لصنف الأكابر التي كانت مقررة بالجزائر من 22 إلى 26 جوان, إلى موعد لاحق بسبب الوضعية الصحية الناتجة عن جائحة كوفيد-19, عملا بتوصيات اللجنة العلمية لمتابعة ورصد فيروس كورونا, حسب ما أعلنت عنه هذا الأربعاء وزارة الشباب والرياضة.

و أوضحت الوزارة في بيان لها أنه و "بسبب الوضعية الصحية التي عرفت تزايد تفشي جائحة كورونا فيروس, و خطر تفشي متحورات جديدة, فإن السلطات المحلية, و عملا بتوصيات اللجنة العلمية لمتابعة ورصد جائحة كوفيد-19, أوصت بتأجيل هذا الحدث الرياضي إلى موعد لاحق".

وكانت البطولة الافريقية لألعاب القوى مقررة سابقا بوهران, من 22 الى 26 جوان المقبل, قبل نقلها إلى ملحق "الساطو" التابع للمركب الاولمبي -محمد بوضياف- بالجزائر العاصمة.

و في ختام بيانها, طالبت وزارة الشباب والرياضة من الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى "باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لإحاطة مسؤولي الكونفدرالية الإفريقية لألعاب القوى, علما بهذا التأجيل و ضبط تواريخ جديدة لتنظيم هذه البطولة, فور تحسن الوضعية الصحية".

و كانت الكونفدرالية القارية قد نشرت مؤخرا, بيانا على موقعها الرسمي, تفيد فيه بأنها "تبقى في استماع للسلطات الجزائرية لتأكيد تاريخ إقامة البطولة" مؤكدة بأن "اللجنة العلمية لمتابعة ورصد فيروس كورونا هي الوحيدة المخولة باتخاذ هذا القرار حسب تطور الجائحة وطنيا و جهويا".

يذكر أن هذا التأجيل هو الثاني الذي يمس المنافسة التي كانت مقررة أساسا صيف 2020.