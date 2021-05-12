سونلغاز:مخطط خاص لضمان استمرارية الخدمة خلال أيام عيد الفطر

أعلنت الشركة الجزائرية لتوزيع الغاز والكهرباء (فرع مجمع سونلغاز) هذا الأربعاء عن وضع مخطط خاص لضمان جودة واستمرارية الخدمة على المستوى الوطني خلال الفترة بين الـ 13 والـ15 ماي المتزامنة مع الاحتفالات بعيد الفطر.

وأوضحت الشركة في بيان لها أنها وجهت تعليمات إلى مديريات التوزيع عبر جميع الولايات،"لتعزيز فرق المناوبة والرفع من جاهزيتها، من أجل التدخل السريع والفعال لإصلاح الإعطاب المحتمل وقوعها".

كما تم تعزيز إمكانات مركز الاتصال المتاح 24/24 سا على الرقم 3303 وذلك لتمكين الزبائن من الاتصال بمصالح الشركة أينما كانوا،حسب البيان.