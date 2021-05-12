ارتفاع الصادرات خارج المحروقات بحوالي 59 % خلال الثلاثي الأول لـ 2021

سجلت الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات ارتفاعا بنسبة 83ر58 بالمائة خلال الثلاثي الاول من السنة الجارية 2021 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية, حسبما أفادت به حصيلة لوزارة التجارة.

ووفقا لنفس البيانات, بلغت قيمة صادرات الثلاثي الأول 33ر870 مليون دولار مقابل 547 مليون دولار في الفترة المناظرة من 2020, أي بزيادة قدرها 83ر58 بالمائة , حسب نفس المصدر.

وشكلت الصادرات خارج المحروقات في الفترة يناير-مارس 2021 حصة تقدر بـ 30ر11 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات الجزائرية في هذه الفترة.

وجسدت عمليات التصدير خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري 714 مؤسسة مصدرة, حسب نفس المصدر.

وبخصوص أهم المنتجات المصدرة خلال هذه الفترة, أظهرت الحصيلة ارتفاع صادرات الإسمنت ب 19ر96 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول 2020 لتصل إلى 85ر37 مليون دولار بينما بلغت صادرات السكر 102 مليون دولار (+ 71ر65 بالمائة) والتمور 11ر37 مليون دولار (+62ر40 بالمائة) وصادرات الأسمدة المعدنية والكيميائية الأزوتية 85ر226 مليون دولار (+96ر10 بالمائة).

كما ارتفعت صادرات الزيوت والمنتجات الأخرى المحصل عليها من تقطير الفحم الحجري الى 124 مليون دولار أي بزيادة بلغت 75 بالمائة.

اما صادرات المواد الغذائية فبلغت 169 مليون دولار أي بارتفاع قدره 51 بالمائة, حسب الارقام الواردة في حصيلة وزارة التجارة.