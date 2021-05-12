كورونا:199 إصابة جديدة،154حالة شفاء و7 وفيات في الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة

12/05/2021 - 18:12

سجلت 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر،فيما تماثل 154 مريض للشفاء، حسبما كشفت عنه،هذا الأربعاء، وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان لها.

وقد بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة 124.682 حالة من بينها 199 إصابة  جديدة, بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 86.857 شخص  والعدد الإجمالي للوفيات 3.350 حالة.

وحسب نفس المصدر, يتواجد حاليا 27 مريضا في العناية المركزة.

كما أفاد البيان بأنه تم إحصاء 21 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة, و 19  ولاية سجلت أقل من 9 حالات, فيما سجلت 8 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وفي هذا الإطار, توصي الوزارة المواطنين بضرورة الالتزام باليقظة, مع احترام  قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال  لقواعد الحجر الصحي.

كما تؤكد على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية,  إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا  الوباء.

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