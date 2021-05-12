الرئيس تبون يتبادل تهاني عيد الفطر المبارك مع نظرائه التونسي والموريتاني والمصري

أجرى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, هذا الأربعاء, مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي, السيد قيس سعيد, هنأه فيها بحلول عيد الفطر المبارك, معبرا له وللشعب التونسي الشقيق عن مشاعر الأخوة والمحبة, حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان " أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم مكالمة هاتفية مع أخيه رئيس الجمهورية التونسية السيد قيس سعيد, هنأه فيها بحلول عيد الفطر المبارك, معبرا له وللشعب التونسي الشقيق عن مشاعر الأخوة والمحبة".

"من جانبه, أعرب الرئيس التونسي للسيد رئيس الجمهورية في تهاني عيد الفطر المبارك عن تمنياته له و للشعب الجزائري بموفور اليمن والبركات".

كما أجرى رئيس الجمهورية في اليوم ذاته مكالمة هاتفية من أخيه رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني

هنأه فيها بحلول عيد الفطر المبارك، متمنيا له وللشعب الموريتاني الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار.

من جهته، بادل الرئيس الموريتاني السيد رئيس الجمهورية التهاني بعيد الفطر المبارك، معربا له عن تمنياته له وللشعب الجزائري بدوام الخير والهناء.

و أجرى رئيس الجمهورية, مكالمة هاتفية مع نظيره المصري, السيد عبد الفتاح السيسي, هنأه فيها بحلول عيد الفطر المبارك وتمنى له وللشعب المصري الشقيق الاستقرار والازدهار, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم مكالمة هاتفية مع أخيه رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسيي هنأه فيها بحلول عيد الفطر المبارك متمنيا له وللشعب المصري الشقيق الاستقرار والازدهار".

وبدوره "بادل الرئيس المصري السيد رئيس الجمهورية التهاني بعيد الفطر المبارك, معربا له عن تمنياته له و للشعب الجزائري المزيد من الرخاء والرقي".