ولد السالك يطلع عدد من رؤساء الدول في كمبالا على تطورات القضية الصحراوية

التقى وزير الشؤون الخارجية الصحراوي, محمد السالم ولد السالك, هذا الأربعاء, في العاصمة الأوغندية كامبالا مع عدد من رؤساء الدول و وزراء الخارجية الذين حضروا مراسم تنصيب يويري موسيفيني رئيسا للبلاد لعهدة جديدة وأطلعهم على تطورات القضية الصحراوية, حسبما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية (واص).

وأوضحت (واص) أن ولد السالك "حضر اليوم بعاصمة جمهورية أوغندا, كامبالا, الاحتفالات الرسمية بمناسبة استلام يويري موسيفيني لمقاليد الرئاسة بعد فوزه بعهدة جديدة في الانتخابات الأخيرة التي شهدها هذا البلد الصديق الواقع بمنطقة شرق أفريقيا".

و خلال الخطاب الرسمي لرئيس جمهورية أوغندا , بعد أدائه القسم , حيا موسيفيني, وزير الشؤون الخارجية , الذي يمثل رئيس الجمهورية الصحراوية, الأمين العام لجبهة البوليساريو, إبراهيم غالي.

وكانت لوزير الشؤون الخارجية الصحراوية, ولد السالك, "لقاءات مع عدد من رؤساء الدول ووزراء الخارجية الذين حضروا هذا الحدث, أطلعهم خلالها على تطورات القضية الصحراوية و خاصة بعد 13 نوفمبر المنصرم واستئناف الكفاح المسلح و ما يتعرض له الشعب الصحراوي من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من تقتيل و قمع و تنكيل", تضيف (واص).

و حضر إلى جانب وزير الشؤون الخارجية الصحراوي , هذه الفعاليات, محمد عالي محمد القائم بالأعمال الصحراوي بجمهورية أوغندا, وفق ذات المصدر.