بوقادوم يشارك في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الأوغندي ممثلا للرئيس تبون

شارك وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم اليوم الاربعاء بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في مراسم أداء اليمين الدستورية لرئيس جمهورية أوغندا يويري موسيفيني، حسبما أفاد بيان للوزارة.

و بهذه المناسبة سلم الوزير رسالة من الرئيس تبون إلى نظيره الأوغندي و بلغه تهانيه وأمانيه بالنجاح والتوفيق في عهدته الجديدة، مجددا التأكيد على حرصه على تعزيز أكثر لأواصر الصداقة التاريخية الأخوية والتعاون والتضامن القائمة بين البلدين.

وأضاف ذات المصدر أنه على هامش المراسم أجرى السيد بوقدوم محادثات مع عدد من نظرائه الأفارقة من أجل مشاورات حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.