الجيش الصحراوي ينفذ هجمات مركزة ضد قوات الاحتلال المغربي

نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات مركزة استهدفت جحور وتخندقات قوات الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من الجدار الرملي (الذل والعار)، حسب البيان العسكري رقم 182 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وأوضح البيان -الذي أوردته وكالة الانباء الصحراوية (وأص)- ،ان وحدات من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، قصفت أمس الثلاثاء، تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة "الجبيلات البيظ" قطاع الكلتة، واستهدفت في قصف عنيف جحور قوات الاحتلال بمنطقة "روس الشيظمية" قطاع المحبس، كما كثف الجيش الصحراوي قصفه لتخندقات قوات الاحتلال بمنطقة "ابيرات تنوشاد" بنفس القطاع، حسب البيان.

أما اليوم الاربعاء، فقد قصفت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي تخندقات قوات الاحتلال، مستهدفة جحوره بمنطقة "روس السبطي" قطاع المحبس، وفي بمنطقة "اودي ام اركبة"، ومنطقة "خنكة الشيظمية " بنفس القطاع.

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول الجدار الرملي (الذل والعار)، يضيف البيان.