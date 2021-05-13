بلحيمر يهنئ بمناسبة عيد الفطر ويدعو عمال القطاع لإنجاح الانتخابات التشريعية

13/05/2021 - 00:04

 

تقدم وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، بتهانيه الخالصة للشعب الجزائري ولعمال قطاع الإتصال بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال بلحيمر يوم الأربعاء على أثير الإذاعة الوطنية "يشرفني ويسعدني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أن أتقدم عبر الإذاعة الوطنية للشعب الجزائري والأمة الإسلامية بخالص التهاني وأصدق الأمنيات سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الطيبة على الجميع بدوام الأمن وموفور الصحة".

كما استغل وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر هذه المناسبة للإشادة بمجهودات عمال قطاع الاتصال خاصة في إسهاماتهم في إنجاح الاستحقاقات الوطنية التي جرت العام الماضي وبالأخص الانتخابات التشريعية القادمة التي ستجرى في 12 جوان القادم وفي هذا الصدد صرح قائلا "أنتهز هذه السانحة لأتقدم بالتهنئة الخاصة لعاملات وعمال قطاع الاتصال، مشيدا بالجهود التي يبذلونها كل في موقعه، لأداء واجبهم بمسؤولية عالية لا سيما إسهاماتهم في إنجاح الاستحقاقات الوطنية التي جرت العام الماضي من سنة 2020. إنني على يقين وبلادنا تستعد للانتخابات التشريعية أنهم سيرفعون كالعادة كل التحديات ليبرهنوا مجددا على كفاءتهم المتميزة في أداء واجبهم التي ستكون لبنة إضافية في بناء الصرح المؤسساتي الديمقراطي لجزائر جديدة. وأخيرا وفقنا الله جميعا لخدمة بلادنا وكل عام وأنتم بخير وسعادة".

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