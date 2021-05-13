الوزير الأول عبدالعزيز جراد يؤدي صلاة العيد بالمسجد الكبير

أدى الوزير الأول، عبدالعزيز جراد، صباح يوم الخميس، صلاة عيد الفطر المبارك بالمسجد الكبير بالجزائر العاصمة، حيث تلقى بالمناسبة التهاني من قبل الطاقم الحكومي والسلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر و ثلة من المواطنين.

وقد أدى الوزير الأول صلاة العيد إلى جانب أعضاء من الطاقم الحكومي ومستشار رئاسة الجمهورية وممثلي السلك الدبلوماسي العربي والإسلامي المعتمد بالجزائر.

وكان الإمام الخطيب قد ذكّر في خطبتي العيد بفضائل شهر رمضان الكريم وحِكم العيد، داعيا في الوقت ذاته إلى تقوية اللحمة الوطنية والوحدة وتفويت الفرصة على المتربصين بالوطن.

كما دعا إلى الحفاظ على نعمة الأمن التي تعيشها بلادنا مؤكدا أن من نعم الله العيش في أمن ووحدة وسلام، وهي نعمة جليلة لا يعرف قدرها إلا من حرمها.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية