القناة الإذاعية الثالثة تنظم هذا الخميس الطبعة الـ 13 من مبادرة "طفل، لعبة وابتسامة"

تنظم القناة الإذاعية الثالثة هذا الخميس وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والهلال الاحمر الجزائري الطبعة الثالثة عشر لمبادرة "طفل، لعبة وابتسامة".

وتتمثل هذه العملية في حث مستمعي القناة طيلة شهر رمضان الكريم المنقضي على التبرع باللعب لدى مقار الهلال الاحمر والمقر المركزي للإذاعة الجزائرية بشارع الشهداء في العاصمة.

وخلال صبيحة هذا اليوم الأول من عيد الفطر المبارك يتم تسلم اللعب المتبرع بها للاطفال المرضى على مستوى المستشفيات .

وفي هذا الخصوص تقوم القناة الإذاعية الثالثة ببث حصة خاصة مباشرة من مستشفى مصطفى باشا الجامعي في الفترة ما بين الساعتين التاسعة والحادية عشرة صباحا من يوم العيد الأول.