فروسية: اجتماع تنسيقي يوم 22 ماي لتعديل برنامج المنافسات

سيتم عقد اجتماع تنسيقي يوم 22 ماي بالجزائر, من أجل تعديل برنامج منافسات الفروسية بالنسبة لموسم 2021, حسبما أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية للفروسية.

و توضح الهيئة الاتحادية ما يلي: "هذا الاجتماع الذي كان مبرمجا ليوم 15 ماي, تم تأجيله ليوم 22 من نفس الشهر لأسباب لوجستية على مستوى فندق ديوان حظائر الرياضة و التسلية بالخروبة (الجزائر)".

بالإضافة لتعديل برنامج المنافسات الذي صادقت عليه الجمعية العامة العادية المنعقدة في شهر مارس 2021, سيقدم المكتب المسير الجديد لاتحادية الفروسية التي ترأسها فهيمة سبيان, الهيكل التنظيمي الجديد للاتحادية لرؤساء الأندية و هيئات الفروسية.

للتذكير, كانت اتحادية الفروسية قد حددت تاريخ استئناف المنافسات ليوم 20 ماي المقبل, بمناسبة مسابقة القفز على الحواجز لمنطقة الوسط, لمدة ثلاثة أيام بمركز الفروسية بأولاد فايت (الجزائر).

و ستكون هذه المسابقة الجهوية متبوعة بمسابقتين وطنيتين من 27 إلى 29 ماي ثم من 3 إلى 5 جوان بمركز الفروسية تاج بعين الدفلى.