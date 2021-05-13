فيلم "هيليوبوليس" للمخرج جعفر قاسم في قاعات العرض ابتداءً من 20 ماي

أعلن المركز الجزائري لتطوير السينما عن عرض الفيلم الروائي الطويل "هيليوبوليس" للمخرج جعفر قاسم عبر قاعات العرض بداية من 20 ماي الجاري.

وقد أنتج فيلم "هيليوبوليس" من طرف المركز الجزائري لتطوير السينما بدعم من وزارة الثقافة والفنون و هو الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرج جعفر قاسم.

ويدور هذا العمل -المقتبس عن أحداث واقعية- حول شخصية "زيناتي" أحد ملاك الأراضي ببلدة " هيليوبوليس" بولاية قالمة (شرق الجزائر) وإبن "قايد" الذي تأثر بالأفكار الإدماجية غير أن إبن "زيناتي" الطالب الشاب يتبنى المطالب المنادية باستقلال الجزائر.

الفيلم الذي يتخذ من تاريخ 1940 بداية لأحداثه يرصد أيضا الأسباب التي أدت لمجازر 8 ماي 1945 التي ارتكب فيها المعمرون فضائع رهيبة بحق الجزائريين.

وشارك في أداء هذا العمل ممثلون جزائريون على غرار عزيز بوكروني ومهدي رمضاني وفضيل عسول بالإضافة إلى ممثلين فرنسيين.

للتذكير, تم تقديم الفيلم"هيليوبوليس" في عرض خاص بالصحافة في نوفمبر 2020 بالجزائر العاصمة ويعد العمل السينمائي الوحيد الذي خصص لتناول موضوع مجازر8 ماي 1945 التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في حق الشعب الجزائري وهي المرة الأولى التي تعالج فيها هذه المرحلة دراميا.