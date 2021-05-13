الجيش الصحراوي ينفذ هجمات جديدة ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربي

نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي امس الأربعاء واليوم الخميس، هجمات جديدة ضد تخندقات جنود الاحتلال المغربي على طول جدار الرملي(الذل والعار)، حسب البيان العسكري رقم 183 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وأوضح البيان- الذي أوردته وكالة الانباء الصحراوية (وأص)-، أن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قصفت أمس الأربعاء تخندقات قوات الاحتلال في منطقة "روس السبطي "، ومنطقة "أودي أمركبة "بقطاع المحبس، وشنت قصفا عنيفا على قوات الاحتلال بمنطقة "خنكة الشيظمية" بنفس القطاع.

اما اليوم الخميس، فقد قصفت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة "أعظيم أم أجلود" بقطاع "أوسرد".

ونفدت قصفا استهدف تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة "أكويرة ولد أبلال" بقطاع المحبس.

كما قصف الجيش الصحراوي بعنف تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة "سبخة تنوشاد" بنفس القطاع ، واستهدف قوات الاحتلال بمنطقة "روس أودي الزيات" بقطاع "الفرسية" حسب البيان.