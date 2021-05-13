وزارة التجارة تشيد بتقيد التجار والمتعاملين الاقتصاديين بمداومة أول ايام عيد الفطر المبارك

أشادت وزارة التجارة، في بيان لها يوم الخميس، بتقيد كافة التجار والمتعاملين الاقتصاديين المسخرين للمداومة "بشكل كلي" في أول ايام عيد الفطر المبارك.

وقالت الوزارة في البيان، نشرته عبر صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، انها "تشيد بتقيد كافة التجار والمتعاملين الاقتصاديين المسخرين للمداومة بشكل كلي في أول ايام عيد الفطر المبارك".

كما اشادت "بالعدد الكبير من التجار الغير المسخرين الذين قاموا بمزاولة نشاطاتهم التجارية بشكل عادي مما سهل على المواطنين اقتناء حاجياتهم من مختلف السلع والبضائع عبر كامل القطر الوطني".