الولايات المتحدة تلغي إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة

14/05/2021 - 12:27

أوصى المسؤولون في القطاع الصحي في الولايات المتحدة بتخفيف قيود ارتداء الكمامة والسماح للأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح بعدم ارتدائها في معظم الأماكن المغلقة وفي الهواء الطلق.

وأفاد البيت الأبيض في بيان نشره عبر موقعه الالكتروني الجمعة بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أشاد بما وصفه بـ"اليوم العظيم" في مكافحة جائحة /كوفيد-19/ بعد الإعلان عن إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات للأشخاص المطعّمين في أغلب الأماكن المغلقة.

وقال في كلمة موجزة من حديقة البيت الأبيض "إذا تم تطعيمك بالكامل، فلن تحتاج بعد الان إلى وضع الكمامة" مضيفا "أعتقد أنها خطوة كبيرة، إنه يوم عظيم".

ودعا الرئيس الأمريكي المواطنين الذين لم يحصلوا على التطعيم بعد إلى تلقيه بدون تأخير.

وأعلنت السلطات الأمريكية أنه بإمكان الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا عدم وضع الكمامات في الأماكن العامة، وأنه لن تتم معاقبة من لم يتم تطعيمهم بعد ويرفضون ارتداءها.

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