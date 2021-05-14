الشلف: العثور على جثة الصياد المفقود منذ الفاتح ماي بميناء سيدي عبد الرحمان

عثرت وحدات الحماية المدنية بالشلف صباح الجمعة على جثة الصياد المفقود و الجاري البحث عنه منذ الفاتح من الشهر الجاري شرق ميناء الصيد ببلدية سيدي عبد الرحمان (75 كلم شمال غرب الشلف)، حسبما أفاد به بيان لخلية الإعلام والإتصال لذات الجهاز.

وأوضح البيان أن فرق البحث و الغطس التابعة للحماية المدنية عثرت اليوم في حدود الساعة الثامنة وخمس دقائق على جثة الصياد المفقود، على بعد حوالي 500 متر شرق ميناء الصيد لبلدية سيدي عبد الرحمان، وتحديدا بشاطئ وادي الملح التابع لذات البلدية.

واستنادا للمصدر ذاته، تم تحويل جثة الضحية البالغ من العمر 47 سنة، و ليس 46 كما جاء في بيان سابق للحماية المدنية، من طرف غطاسي الوحدة البحرية للحماية المدنية بوادي القصب (تنس) إلى المؤسسة العمومية الإستشفائية زيغود يوسف بتنس.

وكانت وحدات الحماية المدنية قد سخرت منذ الفاتح من شهر مايو، بعد تلقيها بلاغا يفيد بفقدان أحد الصيادين في رحلة العودة من العمل بضواحي ميناء سيدي عبد الرحمان، 10 غطاسين و فرق بحث على طول الشريط الساحلي المحاذي للميناء، كما شهدت عملية البحث عن الضحية مشاركة واسعة لعدد من المتطوعين و أبناء المنطقة.