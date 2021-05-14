ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الصهيوني المستمر على قطاع غزة الى 123 شهيد

ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الصهيوني المستمر على غزة الى 123 شهيدا ، بينهم 31 طفلا و20 امرأة، حسبما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الجمعة.

و اضافت (وفا)، انه بمدينة الخليل، اصيب خمسة وعشرون مواطنا بالرصاص الحي، والمطاطي خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدات الريحية، ويطا، وبيت امر، ومخيم الفوار بمحافظة الخليل.

وقالت مصادر طبية في مستشفى أبو الحسن القاسم ببلدة يطا جنوب الخليل، إن شابا من بلدة الريحية جنوب الخليل أصيب برصاص من النوع المتفجر والمحرم دوليا، ما أدى الى بتر وتهتك في الاوردة والشرايين.

كما اصيب اربعة فلسطينيين، بحالات من الاغماء والرضوض جراء تعرضهم للضرب من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين القاطنين بمستوطنة "حاجاي" المحاذية لبلدة الريحية.

ووصل ثمانية مصابين من بلدة يطا، للمستشفى ، بينهم خمسة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي في اقدامهم، وتلقوا العلاج اللازم.

كما أصيب خلال المواجهات التي اندلعت على مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل، اربعة مواطنين منهم اصيبوا بالرصاص الحي، ومواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

ووجهت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، نداءا للمواطنين للتبرع بالدم، في ظل التصعيد الصهيوني المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني، ووجود العديد من الجرحى.

وحثت الوزارة في بيان لها، لمواطنين على التبرع في بنوك الدم بالمستشفيات الحكومية، أو في بنك الدم المركزي بمدينة رام الله، يوميا من الساعة 9 صباحا حتى 10 مساء، مع الالتزام بتدابير الوقاية والسلامة.