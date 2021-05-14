رابطة أبطال إفريقيا:مولودية الجزائر تكتفي بالتعادل أمام الوداد البيضاوي

تعادلت مولودية الجزائر مع الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة (1-1)، الشوط الأول (0-0)، سهرة الجمعة بملعب 5 جويلية الأولمبي (الجزائر العاصمة)، لحساب ذهاب الدور ربع النهائي لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسجل هدفي اللقاء كل من يجي جبران (د 65) من ركلة جزاء لفائدة الوداد، قبل أن يعدل ميلود ربيعي الكفة (د 83) لصالح المولودية.

و بعجزه عن تحقيق الفوز بميدانه، سيلعب فريق مولودية الجزائر حظوظه من أجل افتكاك بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي ضد الوداد البيضاوي في لقاء الإياب يوم 22 مايو بملعب "محمد الخامس" بالدار البيضاء (المغرب).