تعيين الحكم الجزائري مصطفى غربال لإدارة نهائي كأس إفريقيا الممتازة

عين الحكم الجزائري مصطفى غربال لإدارة نهائي كأس إفريقيا الممتازة الذي سيجمع في 28 ماي كل من الأهلي المصري و نهضة بركان المغربي بالعاصمة القطرية الدوحة ، حسبما أعلنت عنه السبت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف).

وسيدير غربال اللقاء بمساعدة مواطنيه عبد الحق ايتشعلي ومقران غوراري حسب نفس المصدر.

ويأتي تعيين الثلاثي الجزائري بعد إدارته لنهائي رابطة أبطال إفريقيا الأخير الذي جمع الأهلي والزمالك المصريين.

أما تقنية ''الفار'' فسيديرها تحكيم قطري بقيادة عبد الرحمن ابراهيم الجاسم .