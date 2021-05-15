هلاك 3 أشخاص من عائلة واحدة في حادث مرور بغرداية

أعلنت مصالح الحماية المدنية عن وفاة (03) افراد من عائلة واحدة و اصابة ثلاثة (03) آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع ليلة الجمعة الى السبت غرب مدينة غرداية.

ووقع الحادث على الطريق الوطني رقم 1 ما بين غرداية و منصورة حيث اصطدمت سيارة سياحية بشاحنة كانت تسير في الطريق المعاكس بعد ان قام صاحبها بمناورة لتجنب حمار.

وخلف الحادث وفاة ثلاثة اشخاص و ثلاثة آخرين مصابين برضوض و جروح متفاوتة الخطورة، حسب ذات المصدر.

و تم نقل جثث الضحايا الذين تتراوح اعمارهم ما بين 08 سنوات و 53 سنة الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى غرداية بينما تم تحويل الجرحى لتلقي العلاج بذات المؤسسة.

و على اثر هذا الحادث فتحت وحدة الدرك الوطني تحقيقا لتحديد ملابسات هذه الفاجعة الأليمة .

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية