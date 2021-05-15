وزارة التجارة: التجار و المتعاملين التزموا بالمداومة أيام عيد الفطر المبارك

شهد اليوم الثاني من مداومة عيد الفطر المبارك، الذي تزامن مع يوم الجمعة عطلة نهاية الأسبوع، تقيدا كليا للتجار و المتعاملين الاقتصاديين المسخرين للمداومة عبر كل ولايات الوطن، حسبما أفاد به اليوم السبت بيان لوزارة التجارة.

وحسب نفس المصدر، فقد سجلت مصالح الوزارة لليوم الثاني على التوالي, خاصة في الفترة المسائية عودة النشاط التجاري للعديد من التجار و المتعاملين الاقتصاديين غير المعنيين بالمداومة.

و ثمنت الوزارة مجهودات كل التجار والمتعاملين الاقتصاديين الذين بادروا باحترام برنامج المداومة ليومي العيد.

وذكرت في نفس السياق جميع التجار والمتعاملين الاقتصاديين بإلزامية العودة لممارسة نشاطاتهم التجارية بشكل طبيعي ابتداء من هذا السبت.

و كانت وزارة التجارة قد أشادت، في بيان لها الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك، ب"تقيد كافة التجار والمتعاملين الاقتصاديين المسخرين للمداومة بشكل كلي".

وجاء في البيان: "نشيد بتقيد كافة التجار والمتعاملين الاقتصاديين المسخرين للمداومة بشكل كلي في أول أيام عيد الفطر المبارك".

كما أشارت الى "العدد الكبير من التجار غير المسخرين الذين قاموا بمزاولة نشاطاتهم التجارية بشكل عادي مما سهل على المواطنين اقتناء حاجياتهم من مختلف السلع و البضائع عبر كامل القطر الوطني" خلال اليوم الأول من عيد الفطر.