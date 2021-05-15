الجيش الصحراوي يشن هجمات جديدة ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربي

نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، أمس الجمعة واليوم السبت، ثماني هجمات جديدة ضد تخندقات جنود الاحتلال المغربي على طول الجدار الرملي ،حسب البيان العسكري رقم 185 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وأوضح البيان، الذي اوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص)،انه خلال يوم أمس الجمعة، قصفت مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي تخندقات قوات الاحتلال، في منطقة تنوشاد ومنطقة الشيظمية بقطاع المحبس ومنطقة فدرة تيشط بقطاع الفرسية.

واليوم السبت ،يضيف البيان، فقد قصفت وحدات متقدمة من الجيش الصحراوي تخندقات قوات الاحتلال في منطقة روس السبطي و منطقة لعكد ومنطقة أودي الظمران ومنطقة أودي أم أركبة بقطاع المحبس ومنطقة شرك تاورطة بقطاع اللتة.

