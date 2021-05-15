كأس إفريقيا للأمم (اقل من 17 سنة): الجزائر تحتضن نسخة 2023

أسندت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) للجزائر، تنظيم نهائيات لكأس إفريقيا للأمم صنف (اقل من 17 سنة) نسخة 2023، حسب ما أعلنت عنه الهيئة الكروية الإفريقية يوم السبت.

وتم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع المكتب التنفيذي للكاف، المجتمع اليوم السبت بالعاصمة الرواندية كيغالي برئاسة الجنوب الإفريقي باتريس موتسيبي.

للتذكير، هذه المرة الثانية التي ستحتضن فيها الجزائر، نهائيات الكان (دون 17 عاما) بعد نسخة 2009، حيث انهزمت في نهائي المنافسة أمام المنتخب الغامبي (1-3).

وكانت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) قد اختارت ثلاثة ملاعب ضمن ملف الترشيح لاحتضان النسخة ال 15 للمنافسة وهي الملعب الجديد بوهران، ملعب 5 جويلية الأولمبي بالعاصمة وملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وكانت "الفاف" قد أعلنت يوم 4 فيفري الفارط، بأنها تحصلت على موافقة وزارة الشباب والرياضة بتقديم ملف ترشيحها لاحتضان هذا الموعد القاري.

وكان من المقرر، أن تجري هذه النسخة ال 14 بالمغرب (13 - 31 مارس 2021) والتي تأهلت لها الجزائر، قبل أن يتم إلغاؤها بسبب الوضعية الصحية (كوفيد-19) السائدة بعدد من البلدان الإفريقية.

واتخذ قرار الإلغاء قبل أقل من أسبوع عن بداية الدورة، في ختام اجتماع المكتب الطارئ للكاف المنعقد بالرباط، لدراسة مختلف السيناريوهات في إطار كان (دون 17 سنة).

من جهة أخرى، سيتم تنظيم نهائيات كأس إفريقيا للأمم2023 (دون 20 سنة) بمصر. كما أسند المكتب التنفيذي للهيئة الإفريقية تنظيم كان-2022 للكرة الشاطئية للموزمبيق.