السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تكشف عن الأرقام التعريفية لقوائم المترشحين لتشريعيات 12 جوان المقبل

أشرف يوم السبت رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال على عملية القرعة لمنح الأرقام التعريفية للأحزاب السياسية والقوائم المستقلة المترشحة لتشريعيات 12 جوان المقبل.

وجاءت نتائج القرعة وترقيم الأحزاب كالآتي:

حزب جبهة التحرير الوطني رقم 7

طلائع الحريات رقم 25

جبهة العدالة والتنمية رقم 14

جبهة الحكم الراشد رقم 22

الفجر الجديد رقم 27

حركة الانفتاح رقم 23

حزب التجديد الجزائري رقم 8

جبهة النضال الوطني رقم 1

جبهة المستقبل رقم 6

حركة الاصلاح الوطني رقم 10

حركة مجتمع السلم رقم 4

حركة النهضة رقم 13

حزب الشباب رقم 18

الجبهة الوطنية الجزائرية رقم 20

الحزب الوطني الجزائري رقم 2

التحالف الوطني الجمهوري رقم 12

التجمع الوطني الديمقراطي رقم 5

صوت الشعب رقم 15

الجيل الجديد رقم 19

حركة الوفاق الوطني رقم 26

تجمع امل الجزائر رقم 21

الحركة الوطنية من اجل الطبيعة والنمو رقم 17

الوسيط السياسي رقم 24

جبهة الجزائر الجديدة رقم 3

اتحاد القوى الديمقراطية و الاجتماعية رقم 9

حزب الكرامة رقم 11

حركة البناء الوطني رقم 16

حزب الحريه والعدالة رقم 28