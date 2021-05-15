الأحزاب السياسية تعبر عن ارتياحها لظروف إجراء عملية القرعة

عبرت الأحزاب السياسية وبعد تعرفها على الأرقام التعريفية المخصصة لها في الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان المقبل، عن ارتياحها لظروف إجراء عملية القرعة، مؤكدتا أن الطريقة التي تمت بها جرت في ظروف مريحة ميزتها الشفافية التامة.

وكشف كل من علوش كمال عن حزب جبهة النضال الوطني وسمار رشيد عن حزب صوت الشعب وممثل جيل جديد نباب نورالدين أنهم متفائلون وواثقون على أن الاستحقاق القادم سيجرى في ظروف آمنة.

وهذا الإرتياح المعبر عنه من قبل ممثلي الأحزاب السياسية يوحي بحملة تنافسية، خاصة وان الصيغة ستسهل للمواطن لتعرف على المنتخبين بسهولة.

وتعرفت للأحزاب السياسية والقوائم المستقلة المترشحة لتشريعيات 12 جوان المقبل، على أرقامها التعريفية خلال عملية القرعة التي جرت هذا السبت بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، حيث شملت عملية القرعة توزيع الرقم التعريفي ل 28 حزبا سياسيا سيتقدمون للاستحقاق المقبل داخل وخارج الوطن، إضافة إلى توزيع الأرقام التعريفية الخاصة بأزيد من 800 قائمة انتخابية مستقلة عبر 58 ولاية.