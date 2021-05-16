خبراء للإذاعة: قانون المالية التكميلي ضروري لإتمام الموازنة المالية

يرى خبراء الإقتصاد أن إعداد نص قانون المالية التكميلي لإتمام الموازنة المالية للسنة الحالية فرضته تداعيات الازمة الصحية والتقلبات الحاصلة على النفط بالأسواق العالمية.

وفي هذا الصدد يرى الخبير عبدالرحمن تومي أن إعداد هذا القانون ضروري جدا بسبب استمرار تداعيات جائحة كورونا والحاجة لمعالجة ملفات التشغيل.

من جهته اعتبر الخبير أبوبكر السلامي أن المرحلة المقبلة تستوجب موارد مالية إضافية لتغطية نفقات كورونا والإنتخابات التشريعية، والتي يتم تشريعها عبر قانون مالية تكميلي.

المصدر: القناة الإذاعية الأولى