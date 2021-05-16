اعتقال أزيد من 630 شخص في قضايا مخدرات وحيازة أسلحة بيضاء في الثلاثي الأول من 2021

تمكنت مصالح الأمن الوطني من رصد وتوقيف 632 شخصا مشتبه فيهم في قضايا استهلاك وترويج المخدرات وحيازة أسلحة بيضاء, بفضل المتابعة الآنية للأحداث باستخدام كاميرات الحماية المنصبة عبر 7 ولايات من الوطن خلال الثلاثي الأول من سنة 2021, حسب ما أفاد به, هذا الأحد, بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح المصدر ذاته, أن ذات المصالح "سجلت 2384 تدخل خلال الثلاثي الأول من سنة 2021, بفضل استغلال كاميرات الحماية المنصبة عبر كل من ولايات الجزائر, وهران, البليدة, قسنطينة, سطيف, عنابة وغرداية".

وأضاف أن المتابعة الآنية للأحداث من داخل قاعات العمليات لأمن الولايات وبالتنسيق مع المصالح العملياتية بالميدان مكنت من "رصد وتوقيف (632) شخص مشتبه فيه في قضايا استهلاك وترويج المخدرات وحيازة أسلحة بيضاء".

وأشار البيان إلى أن تدخلات ذات المصالح شملت أيضا "781 حادث مرور مادي أو جسماني, إحباط 38 محاولة انتحار وتقديم المساعدة ل198 شخص محل خطر مادي ومعنوي".

وفي ذات السياق, تم تسجيل (284) تدخل يتعلق بالسرقة أو محاولة السرقة و(451) تدخل متعلق بالمشاجرة على الطريق العام.