غزة :استشهاد 33 فلسطينيا في أكبر حصيلة يومية منذ بدء التصعيد ليرتفع عدد الشهداء إلى 181

استشهد هذا الأحد ما لايقل عن 33 فلسطينيا بينهم 8 أطفال في الغارات الجوية الإسرائيلية الصهيونية المتواصلة منذ الإثنين الماضي ليرتفع عدد الشهداء إلى 181 فلسطينيا بينهم 52 طفلا حسبما أوردته وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفاد مراسل الاذاعة الجزائرية من غزة خضر الزعنون ان 33 فلسطينيا استشهدوا منذ فجر اليوم ولايزال عدد من المفقودين تحت ركام المنازل التي استهدفها الطيران الحربي الاسرائيلي منذ ليلة امس وفجر اليوم حيث قصف 20 صاروخا اسرائيليا مناطق في غرب غزة من دون سابق إنذار حولها إلى ركام .

ووفقا لوزارة الصحة لازالت المستشفيات في القطاع تستقبل المزيد من الضحايا ،فيما تم تسجيل انهيار للبنية التحتية في قطاع غزة نتيجة للقصف الاسرائيلي المتعمد للأبراج السكنية.

من جهتها تواصل المقاومة الفلسطينية إطلاق القذائف الصاروخية صوب المستوطنات والمدن داخل دولة الاحتلال الاسرائيلي.