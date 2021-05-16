المرحلة الثانية لكأس الجزائر للدراجات الجبلية السبت المقبل بتلمسان

ستقام المرحلة الثانية لكأس الجزائر للدرجات الهوائية الجبلية "في تي تي" "اكسي سي أو" يوم السبت المقبل بهضبة لالة ستي بتلمسان حسب ما علم الأحد من المنظمين.

و ستعرف هذه التظاهرة الرياضية المنظمة من طرف الرابطة الولائية للدرجات الهوائية لسيدي بلعباس بالتنسيق مع رابطة تلمسان و مديرية الشباب والرياضة لتلمسان مشاركة أزيد من 120 رياضي يمثلون 20 ناديا من 10 رابطة ولائية من الوطن في أصناف الأشبال والأواسط و الأكابر و النخبة.

وستجري المنافسة على مسلك مغلق على مسافة 2ر4 كلم يتوفر على تضاريس وعرة ومنحدرات وصعود معترف به من قبل الاتحاد الدولي للدراجات يقطع من خلاله الأشبال دورتين والأواسط والأكابر أربع دورات و النخبة ست دورات.