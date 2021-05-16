الرئيس تبون يشدد على الشروع في الاستغلال الفعلي لمنجم الحديد بغار جبيلات

شدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاحد خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، على الشروع في الاستغلال الفعلي لمنجم الحديد بغار جبيلات "في أقرب وقت ممكن" من اجل ضمان تزويد السوق الوطني بمادة الحديد الصلب، حسبما افاد به بيان لمجلس الوزراء.

وجاءت تعليمات الرئيس تبون لدى تعقيبه على عرض قدمه وزير الطاقة والمناجم حول وضعية وآفاق عدد من المشاريع المهيكلة لقطاع المناجم، يضيف نفس المصدر.

وفي هذا الصدد، امر رئيس الجمهورية ب"الشروع في الاستغلال الفعلي لمنجم الحديد بغار جبيلات في أقرب وقت ممكن، ومواصلة تنفيذ جميع المشاريع المرافقة لاستكمال مخطط الاستثمار المعتمد، قصد تحقيق الأهداف المسطرة في مجال ضمان تزويد السوق الوطني بمادة الحديد الصلب، وتصدير مختلف مشتقاته في المراحل اللاحقة".

كما وجه رئيس الجمهورية تعليمات من اجل استكمال كل الترتيبات الخاصة بإطلاق مشروع الفوسفات المتكامل لتطوير الموارد الفوسفاتية الطبيعية بمنجم "بلاد الهدبة"، ومشروع تطوير واستغلال منجم الزنك والرصاص بواد أميزور في ولاية بجاية.

من جهة اخرى، امر الرئيس تبون الحكومة بمنع استيراد الرخام والسراميك-الخزف في شكله النهائي و مراجعة النظام القانوني للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، من أجل إيجاد آلية أكثر نجاعة وفعالية للتحكم وضبط استغلال الثروات المنجمية التي تزخر بها الجزائر، وفق ذات البيان.

﻿و بإطلاق مشروع إنجاز 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية خلال السنة الجارية

كما أمر رئيس الجمهورية، ، خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، بالشروع فورا في تنفيذ خطة العمل المتعلقة بتطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر وإطلاق مشروع إنجاز 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية خلال السنة الجارية.

و جاء في بيان لمجلس الوزراء أنه "عقب الاستماع إلى العرض الذي قدمه وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة تحت عنوان "الانتقال الطاقوي نحو تنمية بشرية مستدامة"، "أمر رئيس الجمهورية بالشروع فورا في تنفيذ مختلف المحاور الواردة في خطة العمل المقترحة لاسيما في مجال تطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر وإطلاق مشروع إنجاز 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية خلال السنة الجارية".

كما أكد رئيس الجمهورية على "أهمية إشراك فعاليات المجتمع المدني لضمان تعبئة مجتمعية كافية لإنجاح هذا المشروع الطموح للانتقال الطاقوي"، يضيف ذات المصدر.

و يشدد على منع وضعيات الاحتكار و حماية الفلاحين من تقلبات اسعار المواد الفلاحية

شدد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، على منع وضعيات الاحتكار و حماية الفلاحين من اضطرابات أسعار المواد الفلاحية وكذا التسيير العقلاني لفضاءات التخزين الموجهة للمواد الأساسية الواسعة الاستهلاك.

و جاء في بيان لمجلس الوزراء أن الرئيس تبون ألح، بعد استماعه لعرض قدمه وزير التجارة حول المخزون التجاري الاستراتيجي الذي سيتم اعتماده كألية جديدة لضبط وتأطير تموين السوق الوطني بالمواد الأساسية الواسعة الاستهلاك، على "ضرورة ضمان التطبيق الفعلي للقانون المتعلق بالمنافسة، لاسيما منع وضعيات الاحتكار، ومحاربة الممارسات الرامية لاستغلالها من أجل المساس بتزويد السوق الوطني".

كما أكد الرئيس تبون على" مواصلة جهود مرافقة الفلاحين من أجل حمايتهم من الاضطرابات التي تعرفها أسعار المواد الفلاحية" و كذا "ضمان تسيير فعال وعقلاني لفضاءات التخزين خاصة تلك الموجهة للمواد الأساسية واسعة الاستهلاك، بهدف استغلالها لضمان تموين دائم للسوق الوطني".