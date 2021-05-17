كاس الرابطة: مولودية وهران - وداد تلمسان قمة الدور ربع النهائي

سيكون "داربي" الغرب بين مولودية وهران ووداد تلمسان، قمة الدور ربع النهائي من مسابقة كاس الرابطة المحترفة لكرة القدم، التي سحبت قرعتها هذا الاثنين بمقر الاتحاد الجزائري لكرة القدم بدالي إبراهيم.

ومن جهته، يستقبل فريق اتحاد الجزائر، الذي ازاح في الدور ثمن النهائي غريمه التقليدي مولودية الجزائر، ضيفه اولمبي المدية، فيما سيتنقل فريق شبيبة القبائل الى بسكرة لتحدي ابناء منطقة الزيبان.

وفي المقابلة الرابعة والاخيرة في برنامج الدور ربع النهائي، يستقبل فريق نجم مقرة الذي صنع المفاجأة بإقصائه لشباب بلوزداد بقواعد هذا الاخير، ضيفه شباب الساورة في مقابلة مفتوحة على كل الاحتمالات.

برنامج الدور ربع النهائي:

1- اتحاد بسكرة -شبيبة القبائل

2- نجم مقرة -شبيبة الساورة

3- اتحاد الجزائر- اولمبي المدية

4- مولودية وهران - وداد تلمسان

الدور النصف النهائي:

الفائز من المقابلة الاولى مع الفائز من المقابلة الرابعة

الفائز من المقابلة الثانية مع الفائز من المقابلة الثالثة