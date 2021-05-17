ياسين المهدي وليد للإذاعة : ندوة غرداية ستساهم في بناء نظام بيئي متكامل للشركات الناشئة بالجنوب

قال الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ياسين المهدي وليد، إن الندوة الجهوية للمؤسسات الناشئة المقامة حاليا بجامعة غرداية اتاحت الفرصة لاكتشاف العديد من المشاريع القيمة بالجنوب الجزائري.

وأوضح ياسين المهدي، في حوار مع إذاعة غرداية هذا الاثنين ، أن الندوة سمحت باكتشاف العديد من المواهب بالجنوب الجزائري، وكذا الإستماع لانشغالات أصحاب المشاريع المبتكرة وكل الفاعلين بالمجال سواء بغرداية أو بالجنوب ككل، مضيفا أن الندوة ستساهم بلا شك في بناء نظام بيئي متكامل للشركات الناشئة بالجنوب.

وكشف، بالمناسبة، أن أكثر من 600 شركة جزائرية تحصلت على علامة شركة ناشئة مشروع مبتكر ، مبرزا أن الهدف الرئيس يتمثل في تجاوز عتبة 1500 شركة مع نهاية 2021 .

وأكد أن الهدف الأسمى ليس كميا بقدر ما يتمثل في تنمية هذه الشركات لتقديم إضافة حقيقية للإقتصاد الوطني حسب تعبيره.

وأشار إلى أن الصندوق الوطني للإستمثار في الشركات الناشئة الذي شرع في العمل رسميا في ديسمبر الماضي ساهم بتمويل أكثر من 60 شركة ناشئة مشروع مبتكر.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية