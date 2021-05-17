كورونا: 174 إصابة جديدة, 117 حالة شفاء و7 وفيات في الجزائر خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

17/05/2021 - 16:51

سجلت 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و7 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر, فيما تماثل 117 مريضا للشفاء,  حسب ما كشفت عنه هذا الاثنين وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان  لها.

وبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة 125.485 حالة, من بينها 174 إصابة  جديدة, بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 87.476 شخص  والعدد الإجمالي للوفيات 3.381 حالة.

كما يتواجد حاليا 22 مريضا في العناية المركزة, حسب المصدر ذاته.

و أفاد البيان بأنه تم إحصاء 30 ولاية لم تسجل بها أي حالة و 14 ولاية سجلت  ما بين حالة 1 إلى تسع 9 حالات, فيما سجلت 4 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وفي هذا الإطار, توصي الوزارة المواطنين بضرورة الالتزام باليقظة, مع احترام  قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال  لقواعد الحجر الصحي.

كما تؤكد على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية,  إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا  الوباء.

 

وسوم:

الجزائر

طالع ايضاً

﻿ 135 إصابة جديدة و6 وفيات بكورونا في الجزائر خلال الـ24 ساعة
﻿المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض: الإصابة بـ كورونا تتجاوز 4.67 مليون في...
كورونا: 170 إصابة جديدة، 134 حالة شفاء و 5 وفيات في الجزائر خلال ال24 ساعة الاخيرة
الولايات المتحدة تلغي إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة