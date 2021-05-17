كورونا: 174 إصابة جديدة, 117 حالة شفاء و7 وفيات في الجزائر خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

سجلت 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و7 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر, فيما تماثل 117 مريضا للشفاء, حسب ما كشفت عنه هذا الاثنين وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان لها.

وبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة 125.485 حالة, من بينها 174 إصابة جديدة, بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 87.476 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.381 حالة.

كما يتواجد حاليا 22 مريضا في العناية المركزة, حسب المصدر ذاته.

و أفاد البيان بأنه تم إحصاء 30 ولاية لم تسجل بها أي حالة و 14 ولاية سجلت ما بين حالة 1 إلى تسع 9 حالات, فيما سجلت 4 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وفي هذا الإطار, توصي الوزارة المواطنين بضرورة الالتزام باليقظة, مع احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تؤكد على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.